DJ China: PMI indústria sobe pelo quarto mês seguido em fevereiro

BEIJING (DJ Bolsa)-- Um indicador oficial da atividade industrial da China registou o quarto mês consecutivo de expansão em fevereiro, desafiando assim as expectativas de abrandamento económico.

O índice de gestores de compras, ou PMI, oficial subiu para 50,2 pontos em fevereiro, contra 50,1 pontos em janeiro, disse o instituto de estatísticas da China esta terça-feira.