DJ China: PMI indústria volta a terreno de expansão

(DJ Bolsa)-- Um indicador privado da atividade industrial da China recuperou para terreno de expansão em fevereiro, após seis meses de contração.

O PMI indústria Caixin da China aumentou para 51,6 pontos, face a 49,2 pontos em janeiro, de acordo com a Caixin Media Co. e a S&P Global. Leituras acima de 50 pontos representam uma expansão da atividade, ao passo que abaixo desse valor sinaliza uma contraçã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.