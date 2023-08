DJ China: PMI oficial da indústria sobe ligeiramente em julho

(DJ Bolsa)-- O indicador oficial da atividade industrial da China acelerou ligeiramente em julho, mas permaneceu em contração pelo quarto mês consecutivo, apontando para uma fragilidade contínua da segunda maior economia do mundo.

O índice de gestores de compras, ou PMI, do setor da indústria da China compilado pelo governo subiu para 49,3 pontos em julho, contra 49,0 em junho, disse o gabinete de estatísticas do país esta segunda-feira.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.