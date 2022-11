DJ China pondera sair da política zero-Covid mas com cautela e sem prazos

SINGAPURA (DJ Bolsa)-- Os líderes chineses consideram dar passos em direção a uma reabertura depois de quase três anos de restrições rigorosas da pandemia, mas estão a avançar lentamente e não definiram prazos, de acordo com fontes próximas do assunto.

Responsáveis chineses estão mais preocupados com os custos da política de tolerância zero para conter os surtos de Covid-19,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.