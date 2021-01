DJ China: Preços no consumidor avançam em dezembro

BEIJING (DJ Bolsa)-- O índice de preços no consumidor, ou IPC, da China avançou 0,2% em dezembro, recuperando face à queda registada no mês anterior.

Esta leitura do IPC ficou acima dos 0% previstos pelos economistas consultados pelo The Wall Street Journal e compara com a descida de 0,5% em novembro, que tinha sido o registo mais baixo em mais de uma década.