DJ China: Preços no consumidor caem pela primeira vez em mais de dois anos

(DJ Bolsa)-- Os preços no consumidor da China caíram pela primeira vez em mais de dois anos em julho, enquanto o índice de preços à saída das fábricas do país caiu a um ritmo mais lento, mostraram dados oficiais divulgados esta quarta-feira.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, da China caiu 0,3% em relação ao ano anterior em julho, depois de permanecer estável em junho, disse o gabinete de estatí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.