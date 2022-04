DJ China: Preços no consumidor cresceram ao ritmo mais alto em 3 meses

BEIJING (DJ Bolsa)-- Os preços no consumidor da China cresceram ao ritmo mais forte em três meses no mês de março, uma vez que as perturbações às cadeias de fornecimento causadas pelas medidas de combate à pandemia e os crescentes preços de energia elevaram a inflação, mostram dados oficiais desta segunda-feira.

