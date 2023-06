DJ China: Preços no produtor caíram mais em maio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os preços à saída das fábricas da China caíram para mínimos de mais de sete anos, ao passo que os preços no consumidor subiram ligeiramente em maio, graças aos preços mais elevados dos bens alimentares, mostram os dados oficiais esta sexta-feira.

O índice de preço no consumidor caíram 4,6% em termos homólogos em maio, face aos 3,6% registados em abril, o que representa ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.