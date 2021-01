DJ China prepara proposta para possível cimeira com EUA

(DJ Bolsa)-- Beijing está a procurar realizar uma reunião entre o seu principal diplomata e assessores de topo do Presidente dos EUA, Joe Biden, para explorar a possibilidade de uma cimeira entre os líderes dos dois países, de acordo com fontes próximas da iniciativa.

Beijing lançou a ideia em dezembro de enviar Yang Jiechi, um membro do Politburo, a Washington.