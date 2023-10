DJ China pressionada para recuperar mercado imobiliário do país

(DJ Bolsa)-- A pressão sobre Beijing está a aumentar para que as autoridades intervenham com mais músculo para repor a confiança no mercado imobiliário.

Recentemente, fontes com conhecimento da tomada de decisões em Beijing disseram que as autoridades estão investigar se Hui Ka Yan, o multimilionário fundador da altamente endividada imobiliária China Evergrande Group, tentou transferir ativos offshore ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.