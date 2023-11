DJ China promete atrair mais investimento estrangeiro, impulsionar o consumo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A comissão de planeamento da China disse que vai acelerar os esforços para atrair investimento estrangeiro e melhorar o consumo doméstico, com Beijing a tentar dar mais suporte à economia.

A comissão nacional para o desenvolvimento e reforma disse esta quinta-feira que vai introduzir mais políticas para o capital estrangeiro entrar na China. A comissão também vai colaborar com órgãos governamentais para ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.