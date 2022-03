DJ China pronta para assumir papel de mediação entre Rússia e Ucrânia

TAIPEI (DJ Bolsa)- O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, disse esta segunda-feira que a Rússia e a Ucrânia devem continuar a conversar para encontrar uma saída para acabar com as hostilidades e que a China trabalhará com a comunidade internacional para fornecer a "mediação necessária".

Numa conferência de imprensa, durante as sessões legislativas anuais da China em Beijing, enquanto a Rú... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone