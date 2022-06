DJ China: Queda dos preços dos imóveis novos acentua-se em maio

BEIJING (DJ Bolsa)-- A queda dos preços das novas residências na China acentuou-se em maio, à medida que persistem os desafios para o mercado imobiliário do país, mesmo com as medidas de apoio dos governos locais e dos bancos ao setor para combater a queda nas vendas de residências no ano passado.

Os preços médios de casas novas em 70 grandes cidades caíram 0,79% em maio em relação ao ano ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone