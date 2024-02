DJ China regista menor aumento do investimento estrangeiro em mais de 2 décadas

(DJ Bolsa)-- A China reportou o menor crescimento anual do investimento direto estrangeiro desde a década de 1990 no ano passado, devido a uma pressão de saída de investimento e dificuldades em atrair investimento estrangeiro devido à tensão com o ocidente.

O indicador do investimento direto estrangeiro da China cresceu $33 mil milhões em 2023, menos 81,7% em relação a 2022, de acordo com os dados da Administraç...