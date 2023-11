DJ China: Reguladores vão reforçar supervisão do mercado de minério de ferro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os reguladores da China prometeram reforçar a supervisão do mercado de minério de ferro do país e alertou os traders para não especularem ou exacerbarem as subidas de preços.

O comunicado conjunto dos reguladores esta quinta-feira surge em resposta à recente forte subida dos preços do minério de ferro.

