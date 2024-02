DJ China: Reservas cambiais desceram em janeiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)--As reservas cambiais da China desceram como esperado no início de 2024, com a pressão de saída de fluxos de investimento devido à valorização do dólar.

As reservas de câmbio da China diminuíram $18,66 mil milhões para $3,219 biliões no final de janeiro, disse o Banco Popular da China, ou PBOC, esta quarta-feira.

A queda foi ligeiramente menor do ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.