DJ China: Reservas cambiais voltam a subir em abril

(DJ Bolsa)-- As reservas cambiais da China subiram pelo segundo mês consecutivo em abril, devido à menor saída de capital, mostram os dados oficiais apresentados no domingo.

As reservas de câmbio da China, as maiores reservas cambiais do mundo, aumentaram $20,89 mil milhões para $3,205 biliões em abril, disse o Banco Popular da China, ou PBOC.

Os economistas consultados pelo The Wall ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.