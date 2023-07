DJ China restringe exportações de dois metais utilizados em chips avançados

SINGAPURA (DJ Bolsa)-- A China disse que vai restringir as exportações de produtos e materiais que contêm gálio e germânio, dois metais que são essenciais para semicondutores, estações de base 5G e painéis solares, uma decisão que os executivos do setor veem como uma retaliação pelas restrições dos EUA e outros país às vendas de chips avançados e equipamento de produção ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.