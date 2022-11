DJ China reverte algumas políticas para impulsionar economia

(DJ Bolsa)-- Ao longo de grande parte do último ano, a economia da China tem estado sob pressão de duas campanhas do Presidente Xi Jinping, uma para conter o disparo dos preços do imobiliário e outra para conter qualquer presença de Covid-19 no país.

Agora, depois de um alívio das restrições da pandemia, Xi também sinalizou uma mudança da supervisão sobre o imobiliário, um reconhecimento tácito sobre ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.