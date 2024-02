DJ China: Serviços registam forte aumento da atividade

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Um indicador privado da atividade dos serviços da China caiu no início de 2024, mas permaneceu em terreno de expansão, o que mostra que a atividade continua a crescer.

O índice de gestores de compras, ou PMI, Caixin dos serviços diminuiu para 52,7 pontos em janeiro, face a 52,9 pontos em dezembro, disseram a Caixin Media Co. e a S&P Global esta segunda-feira. Leituras acima de 50 pontos representam uma ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.