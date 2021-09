DJ China: Subsidiária da Evergrande cancela entrada em bolsa

(DJ Bolsa)-- A China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd. abortou os planos de entrar na bolsa de Xangai devido à crise de confiança no mercado gerada pelos problemas de liquidez da casa-mãe China Evergrande Group.

A firma disse no final de domingo que a proposta de emissão de ações preferenciais "não vai avançar", sem dar mais detalhes.