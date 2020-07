DJ China torna-se a primeira economia a crescer desde a pandemia

(DJ Bolsa)-- A China tornou-se na primeira grande economia a voltar ao crescimento desde que a crise do coronavírus começou a propagar-se por todo o mundo no início deste ano.

Esta quinta-feira, a China disse que a economia cresceu 3,2% face ao ano anterior no segundo trimestre, uma vez que as autoridades beneficiaram de uma campanha agressiva para erradicar o vírus das suas fronteiras.