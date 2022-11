DJ China: Trabalhadores entram em confrontos com a polícia em fábrica de iPhones

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

HONG KONG (DJ Bolsa)-- Os trabalhadores da maior fábrica de montagem de iPhones do mundo na China entraram em confrontos com agentes policiais depois do início de protestos na fábrica, que tem estado em confinamento da Covid-19 nas últimas semanas.

Vídeos que circularam na terça-feira entre grupos de chat online de trabalhadores mostravam cenas caóticas na fábrica em Zhengzhou onde a Foxconn Technology ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.