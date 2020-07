DJ China vai aprovar novo plano de cinco anos em outubro

BEIJING (DJ Bolsa)-- O Politburo do Partido Comunista da China disse que os responsáveis políticos vão definir alvos económicos e políticos para os próximos cinco anos em outubro, segundo avançou a agência Xinhua esta quinta-feira.

O décimo quarto plano de cinco anos, que vai de 2021 a 2025, será definido na quinta sessão plenária do décimo nono Comité Central do Partido Comunista, disse a Xinhua.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone