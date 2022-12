DJ China vai aumentar a despesa em 2023 para apoiar a economia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O ministério das Finanças da China disse que vai aumentar a despesa no próximo ano para impulsionar a economia, dando prioridade ao desenvolvimento tecnológico e a áreas estratégicas.

O país vai prolongar e aprofundar os cortes de impostos e comissões em 2023 para apoiar as empresas e otimizar ferramentas políticas como o deficit orçamental, obrigações especiais e subsí...