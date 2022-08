DJ China: Xi Jinping planeia reunir-se com Biden em viagem oficial ao estrangeiro

(DJ Bolsa)-- Responsáveis chineses estão a fazer planos para uma visita de Xi Jinping ao sudeste asiático e uma reunião presencial com Joe Biden em novembro, de acordo fontes conhecedoras dos preparativos.

Trata-se da primeira viagem internacional do Presidente chinês em quase três anos e o primeiro encontro em pessoa com o seu homólogo dos EUA desde que Biden tomou posse.