DJ China: Xi Jinping planeia visita à Rússia

HONG KONG (DJ Bolsa)-- O líder chinês Xi Jinping prepara-se para visitar Moscovo para uma cimeira com o Presidente da Rússia nos próximos meses, de acordo com fontes próximas do assunto, enquanto Vladimir Putin trava a guerra na Ucrânia e se apresenta como porta-estandarte contra uma ordem global liderada pelos EUA.

Beijing diz que quer desempenhar um papel mais ativo com o objetivo de acabar com o conflito, e fontes ...