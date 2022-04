DJ China: Xi Jinping quer crescimento económico acima dos EUA apesar da Covid-19

SINGAPURA (DJ Bolsa)-- O presidente da China, Xi Jinping, disse a responsáveis para garantirem que o crescimento económico do país ultrapassa o dos EUA este ano, de acordo com fontes próximas do assunto, mesmo quando a economia chinesa se afunda no pior surto de Covid-19 desde o início da pandemia.

Em várias reuniões onde marcou presença nas últimas semanas, Xi disse a altos responsáveis econó...

