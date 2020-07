DJ China: Xi pede mercado interno mais forte para combater protecionismo

BEIJING (DJ Bolsa)-- O Presidente da China, Xi Jinping, prometeu reforçar o mercado interno e continuar a abri-lo ao investimento estrangeiro após um encontro com empresários locais e internacionais, segundo a agência estatal de notícias Xinhua.

Durante um simpósio que contou com a presença de vários executivos, Xi disse que as empresas chinesas devem ser mais patrióticas ao mesmo tempo que devem manter a capacidade de se ...

