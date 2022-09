DJ China: Yuan offshore atinge mínimo recorde contra o dólar

(DJ Bolsa)-- A moeda da China alcançou o nível mais baixo de sempre no mercado offshore contra o dólar, com o yuan a descer abaixo de 7,2 por dólar pela primeira vez desde que foi lançado um sistema de negociação separado fora da China continental há mais de uma década.

Este movimento culmina uma descida de cerca de 12% do yuan no mercado offshore contra o dólar este ano e surge apesar das vá...