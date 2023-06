DJ China/PBOC: Crescimento do 2T será "relativamente elevado"

(DJ Bolsa)-- O governador do Banco Popular da China, ou PBOC, Yi Gang, disse que o crescimento económico do país será "relativamente elevado" no segundo trimestre devido a efeitos de base e a inflação vai aumentar na segunda metade do ano.

"Estamos confiantes, capazes e temos condições para alcançar o crescimento esperado e outras metas estabelecidas para este ano", disse Yi numa reunião na quarta-feira ...