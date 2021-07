DJ China/PBOC esperam abrandamento do crescimento para 5,0%-6,0% no 4T

(DJ Bolsa)--O crescimento económico da China deve ter abrandado para cerca de 8,0% no segundo trimestre em termos homólogos e pode descer para 5,0% no último trimestre de 2021, disse Wang Yiming, conselheiro do Banco Popular da China.

Numa entrevista a media estatais, Wang disse que a economia da China pode abrandar para ligeiramente de acima de 6,0% no terceiro trimestre e entre 5,0% e 6,0% no quarto trimestre.

