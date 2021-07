DJ China/PBOC reduz rácios de reservas dos bancos para encorajar empréstimos

BEIJING (DJ Bolsa)--O Banco Popular da China disse esta sexta-feira que vai reduzir o volume dos fundos que os bancos depositaram no banco central, libertando $154 mil milhões de liquidez no sistema bancário para levar os bancos a aumentarem os empréstimos às pequenas empresas do país.

O PBOC disse que vai cortar o rácio de reservas, ou RRR, em 0,5 pontos percentuais a 15 de julho, o primeiro corte desde abril de 2020, quando Beijing aliviou ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone