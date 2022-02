DJ Cisco apresenta oferta de $20mM por empresa de software Splunk

(DJ Bolsa)-- A Cisco Systems Inc. apresentou uma oferta de aquisição no valor de mais de $20 mil milhões pela empresa de software Splunk Inc., de acordo com fontes próximas do assunto, naquela que poderá ser a maior aquisição de sempre da Cisco.

A oferta foi apresentada recentemente e as empresas estão em conversações ativas neste momento, referem algumas das fontes.