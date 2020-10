DJ Cisco condenada a pagar $1,9 mil milhões em caso de patentes nos EUA - media

(DJ Bolsa)-- Um juiz do estado norte-americano da Virgínia condenou a Cisco Systems Inc. a pagar $1,9 mil milhões, considerando que a empresa infringiu quatro patentes da Centripetal Networks Inc., avançou a Reuters na segunda-feira.

-- A Cisco manifestou-se dececionada com a decisão e disse que entregou "provas substanciais de não infração". A empresa planeia recorrer, refere a Reuters.