DJ Cisco corta outlook das receitas para o total do ano

(DJ Bolsa)-- As ações da Cisco Systems caíram depois de a empresa de equipamento de redes ter cortado do outlook das vendas para o ano.

A Cisco prevê agora que as receitas do total do ano sejam de entre $53,8 mil milhões e $55 mil milhões. Este valor é mais baixo do que as previsões anteriores de entre $57 mil milhões e $58,2 mil milhões.

A empresa cortou o outlook ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.