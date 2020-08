DJ Cisco quer adquirir tecnológica de voz BabbleLabs

(DJ Bolsa)-- A Cisco Inc. anunciou esta terça-feira que pretende adquirir a BabbleLabs, fabricante de tecnologia de remoção de ruído e aprimoramento da voz.

O negócio deve ser fechado no primeiro trimestre do ano fiscal de 2021 da Cisco, disse a empresa, acrescentando que, após a conclusão do negócio, a equipa da BabbleLabs vai juntar-se à Cisco Collaboration Group.