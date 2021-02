DJ Cisco: Receitas caem no segundo trimestre mas devem voltar ao crescimento

(DJ Bolsa)-- A Cisco Systems Inc. espera que as receitas voltem a crescer neste trimestre depois de uma série de quedas, com as empresas a cortarem no equipamento de redes durante a pandemia do coronavírus.

A Cisco espera um lucro para este trimestre entre $0,64 e $0,69 por ação, ou $0,80 e $0,82 ajustados, com as receitas a aumentarem entre 3,5% e 5,5% face ao período homólogo.