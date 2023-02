DJ Cisco revê em alta outlook para 2023 com resultados a superarem expectativas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Cisco Systems Inc. reviu em alta o outlook para o ano depois de registar resultados melhores do que o esperado, uma exceção entre as tecnológicas que enfrentam contínuos desafios devido à inflação e outros impactos macroeconómicos.

Os resultados bateram as previsões da Cisco para o trimestre tanto nas receitas como nos lucros e o outlook para o trimestre atual também ficou acima ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.