DJ Cisco Systems chega a novo acordo para aquisição da Acacia Communications

(DJ Bolsa)-- A Cisco Systems Corp. disse esta quinta-feira que alcançou um novo acordo para a compra da Acacia Communications Inc., aumentando o preço de aquisição em 64%.

A Cisco disse que vai pagar $115 por ação da Acacia num negócio que avalia a tecnológica norte-americana em cerca de $4,5 mil milhões numa base totalmente diluída.