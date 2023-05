DJ Citi, Deutsche Bank visados por regulador britânico por esquema com obrigações

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Operadores de cinco grandes bancos trocaram ilegalmente informações sobre obrigações soberanas nos anos após a crise financeira, disse o regulador de mercado do Reino Unido esta quarta-feira.

A Autoridade de Concorrência e Mercados, ou CMA, que iniciou a investigação em 2018, disse que um pequeno número de funcionários do Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley e Royal Bank ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.