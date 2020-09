DJ Citi vai criar 6.000 empregos para jovens na Ásia

(DJ Bolsa)-- O Citigroup Inc. disse que planeia oferecer 6.000 empregos a jovens na Ásia ao longo dos próximos três anos, uma vez que o desemprego no continente tem aumentado devido à pandemia.

O banco vai também criar 60.000 oportunidades de formação durante o mesmo período, de acordo com um comunicado esta sexta-feira.

-Por Yifan Wang (yifan.wang@wsj.com)