DJ Citigroup: CEO altera cargos executivos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A CEO do Citigroup, Jane Fraser, está a alterar os cargos de gestão dentro do banco, acabando com sobreposições, na mais recente tentativa de simplificar a organização.

O banco disse na quarta-feira que vai acabar com a divisão em dois e eliminar a camada internacional que supervisiona as regiões a nível global.

Os responsáveis das cinco áreas de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.