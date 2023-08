DJ Citigroup: CEO quer reestruturar banco e obter mais controlo - media

(DJ Bolsa)-- A CEO do Citigroup está a trabalhar num plano para dividir o Institutional Clients Group do banco em três segmentos -- banco empresarial e de investimento, mercados globais e serviços de transação, disse o FT, citando fontes não identificadas.

-- Caso avance, o plano de Jane Fraser dará à CEO mais controlo diário no Citi, de acordo com o FT. Os atuais responsáveis de divisão deverão reportar diretamente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.