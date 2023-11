DJ Citigroup inicia nova ronda de despedimentos em plano de reestruturação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Citigroup deu início a uma ronda de despedimentos e a uma série de mudanças estruturais, no âmbito dos esforços da CEO Jane Fraser para renovar o gigante bancário norte-americano.

O Citi não avançou esta segunda-feira com o número de empregos a cortar e não definiu um alvo para o total de despedimentos. Em vez disso, Fraser ordenou em setembro aos seus subordinados que refizessem ...