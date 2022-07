DJ Citigroup: Lucro desce 27% no segundo trimestre mas supera expectativas

(DJ Bolsa)-- O Citigroup Inc. disse esta sexta-feira que os lucros do segundo trimestre afundaram 27%.

O banco reportou um lucro de $4,55 mil milhões, ou $2,19 por ação, face a $6,19 mil milhões, ou $2,85, no período homólogo. O valor supera os $1,68 por ação esperados por analistas consultados pela FactSet.