DJ Citigroup: Lucro do terceiro trimestre sobe e bate expectativas

(DJ Bolsa)-- As ações do Citigroup Inc. sobem no pré-mercado esta sexta-feira depois de o lucro do terceiro trimestre do banco ter batido as expectativas revistas em baixa de Wall Street, devido à robustez no negócio estratégico de serviços bancários, bem como pelo forte desempenho no negócio de Treasurys.

O Citigroup disse que o lucro do terceiro trimestre subiu 2% para $3,546 mil milhões, ou $1,63 por açã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.