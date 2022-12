DJ Citigroup prepara saída da banca do consumidor da China

(DJ Bolsa)-- O Citigroup Inc. está a avançar com os planos para abandonar o negócio de banca para o consumidor na China, uma decisão que vai afetar cerca de 1.200 funcionários no país.

O banco de Nova Iorque disse esta quinta-feira que vai começar com as ações de alienação das operações de banca do consumidor, incluindo as vendas de portefólios dentro do negócio.

