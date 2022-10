DJ Citigroup pretende sair totalmente da Rússia no final do 1T de 2023

(DJ Bolsa)-- O Citigroup Inc. está a informar os seus grandes clientes multinacionais que vai sair integralmente da Rússia nos próximos seis meses.

O banco já tinha dito que iria fechar a unidade de consumo e os bancos para as pequenas empresas na Rússia. Contudo, o Citi na altura dizia que ia continuar no país para apoiar outras empresas internacionais enquanto as mesmas saíam da Rússia por conta pró... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.