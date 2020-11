DJ Citigroup: Responsável de risco vai deixar cargo após multa do regulador

(DJ Bolsa)-- O diretor de risco do Citigroup Inc. vai deixar o cargo, numa altura em que o banco pretende rever os sistemas de gestão de risco, disse o terceiro maior banco dos EUA na segunda-feira.

Brad Hu, que está há 12 anos no Citigroup, vai permanecer no cargo até ao final do ano para garantir uma transição suave, de acordo com um memorando interno do CEO, Michael Corbat, e da presidente da empresa, Jane Fraser.